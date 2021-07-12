Роскосмос выведет на орбиту российские спутники вместо аппаратов OneWeb

Роскосмос планирует до конца года вывести на орбиту частные российские спутники вместо аппаратов британской компании OneWeb, сообщается в официальном Telegram-канале агентства. Отмечается, что это будет сделано «практически бесплатно».
До конца текущего года на целевые орбиты будут отправлены десятки сделанных в России частных космических аппаратов связи, метеонаблюдения и дистанционного зондирования Земли. Для этого будут использованы ракеты-носители «Союз-2», выведенные нами из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb, — сообщили в Роскосмосе.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился остановить все запуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов из-за отсутствия гарантий со стороны британской компании о неиспользовании спутников в военных целях. Пуск отечественной ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb был намечен на 4 марта.