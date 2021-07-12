Роскосмос выведет на орбиту российские спутники вместо аппаратов OneWeb

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Куру во Французской Гвиане остались три российские ракеты и три разгонных блока. По его словам, они законсервированы и без российских специалистов их использовать не смогут. В интервью Первому каналу он уточнил, что вернуть ракеты не удастся, поскольку деньги за них российская сторона уже получила.

С Куру никаких пусков не будет. Там остались три наши ракеты и три разгонных блока. Мы их законсервировали. Использовать они их не смогут, потому что для этого нужны наши технические...