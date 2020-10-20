Роскосмос: все системы МКС работают в штатном режиме после неполадок

https://static.news.ru/photo/cd80ef10-12a8-11eb-8ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Все системы Международной космической станции (МКС) вновь заработали в штатном режиме. Неполадки возникли в ночь на 20 октября 2020 года. Их устранили, заявили представители Роскосмоса.

Все системы станции работают штатно, безопасности экипажа и полёта МКС ничего не угрожает, — цитирует корпорацию ТАСС.

В ведомстве добавили, что неисправности ликвидировали члены экипажа МКС. Минувшей ночью в российском сегменте МКС вышли из строя туалет и система подачи кислорода «Электрон-ВМ». Об этом космонавты сообщили в Центр управления полётами.

Сейчас на МКС работают два санузла. Один в американском блоке станции (он сломался в ноябре прошлого года), второй — в сегменте РФ. Ещё один туалет должен появиться на МКС после стыковки многофункционального модуля «Наука». Его запуск запланирован на 2020-й. Также туалеты есть в бытовом отсеке корабля «Союз МС-16», пристыкованного к МКС.

Ранее знаменитый космонавт Геннадий Падалка рассказал, что поломки в такой системе не редкость. Они случаются и в американском отсеке. У экипажа станции есть всё необходимое для ремонта. Он также добавил, что на МКС есть резервные запасы кислорода, писал NEWS.ru.

Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.