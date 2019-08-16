https://static.news.ru/photo/bea3e540-c085-11e9-a635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Роскосмос запатентовал способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.

Специальная воздушно-пузырчатая плёнка, которой планируется закрывать спутники, рассеивает свет, и видимость при наблюдении с Земли сокращается в десять и более раз, сообщает РИА Новости .

Этот способ эффективен на высоте более 10–20 тысяч километров, когда радиолокаторы перестают «видеть» объекты и наблюдение ведётся при помощи оптических средств.

Как писал News.ru ранее, начальник научно-производственного комплекса НИИ космического приборостроения (входит в структуру Роскосмоса) Геннадий Синягин рассказал, что создан опытный образец спутникового радиомаяка. Прибор войдёт в носимый набор аварийного запаса космонавтов и позволит определить точные координаты места посадки, передать их спасателям и связаться с ними.