Роскосмос разработает ракету для многоразовых полётов на Луну

https://static.news.ru/photo/62675e40-c40e-11eb-9395-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Роскосмос сообщил о создании ракеты, способной возвращаться на Землю для повторных полётов на Луну. Для этого ракету-носитель оснастят соответствующими ступенями, сообщает РЕН ТВ.

Ведомство уже опубликовало соответствующее техническое задание по созданию ракеты сверхтяжёлого класса на сайте госзакупок.

В рамках технического проекта должны быть проработаны варианты создания космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса с ракетой-носителем (РН) на компонентах ракетного топлива кислород и метан, в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН, — говорится в материалах тендера.

Роскосмос также намерен пересмотреть проект сверхтяжёлой ракеты «Енисей», в которой планируют заменить кислородно-керосиновые двигатели на кислородно-метановые. Так что первые пилотируемые миссии на Луну проведут с использованием ракет семейства «Ангара» до 2032 года.

Разработку ракеты оценили в 800 млрд рублей. Многоразовость использования ракеты позволит снизить стоимость пуска. В России пока нет многоразовых ракет, но ведётся их разработка.

Как сообщалось ранее, руководитель компании SpaceX Илон Маск дал совет российским инженерам, который касается разработки космических ракет. По его словам, им необходимо стремиться к созданию полностью многоразовых ракет.