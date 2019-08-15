Начальник научно-производственного комплекса НИИ космического приборостроения (входит в структуру Роскосмоса) Геннадий Синягин рассказал, что создан опытный образец спутникового радиомаяка.
Прибор войдёт в носимый набор аварийного запаса космонавтов и позволит определить точные координаты места посадки, передать их спасателям и связаться с ними, сообщает РИА
Испытания прибора планируется завершить в октябре 2020 года.
Как писал News.ru ранее, конкурс на страхование запуска ракеты «Протон-М» с космическими аппаратами MEV-1 и E5WB объявил входящий в госкорпорацию «Роскосмос» центр имени Хруничева. Как следует из данных закупки, объём финансирования составит 2,146 млрд рублей.