https://static.news.ru/photo/1649b5ca-bfc0-11e9-be1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Начальник научно-производственного комплекса НИИ космического приборостроения (входит в структуру Роскосмоса) Геннадий Синягин рассказал, что создан опытный образец спутникового радиомаяка.

Прибор войдёт в носимый набор аварийного запаса космонавтов и позволит определить точные координаты места посадки, передать их спасателям и связаться с ними, сообщает РИА Новости .

Испытания прибора планируется завершить в октябре 2020 года.

Как писал News.ru ранее, конкурс на страхование запуска ракеты «Протон-М» с космическими аппаратами MEV-1 и E5WB объявил входящий в госкорпорацию «Роскосмос» центр имени Хруничева. Как следует из данных закупки, объём финансирования составит 2,146 млрд рублей.