https://static.news.ru/photo/3a523db2-5335-11ea-b603-fa163e074e61_660.jpg Сергей Крикалёв Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

К МКС 9 апреля могут полететь дублёры основного состава экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16». Об этом сообщили в Роскосмосе.

Видимо,(экипаж – прим. NEWS.ru) будет заменен на дублеров, — цитирует ТАСС исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева

Отмечается, что возможная замена связана со «временной негодностью одного из членов экипажа». Крикалев заявил, что предстоит провести переговоры с американской стороной, которой будет предложен этот вариант.

Ранее в состав основного экипажа корабля «Союз МС-16» входили российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин. Компанию им составлял астронавт NASA Крис Кэссиди. В дублирующий экипаж входят российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Стивен Боуэн.

Ранее NEWS.ru сообщил, что российский космонавт Николай Тихонов не полетит на МКС из-за травмы.