Роскосмос показал фото нового дизайна ракет «Союз»

https://static.news.ru/photo/34d25a7a-83d1-11eb-95f2-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Роскосмос опубликовал фотографии нового дизайна ракет «Союз», цветовую гамму которых изменили.

Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель «Союз-2», пуск которой запланирован на 20 марта 2021 года, будет представлена в новом, необычном для неё дизайне, — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

На представленных снимках показана сборка ракеты на Байконуре. Она выкрашена в белый цвет с синей окантовкой вместо серого и белого с оранжевой окантовкой. В Роскосмосе отметили, что источником вдохновения стал прототип ракеты-носителя «Восток», находящийся в Москве на ВДНХ. Планируется, что и другие пуски в 2021 году, которые проходят по контрактам с компанией «Главкосмос Пусковые Услуги», будут проводиться в такой цветовой гамме.

Как писал NEWS.ru, ранее командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения. По его словам, это угрозы сегодняшнего дня.