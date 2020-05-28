Роскосмос планирует использовать генную инженерию в подготовке космонавтов

https://static.news.ru/photo/c8b70662-a0b2-11ea-a9c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Методы генной инженерии планируется использовать, чтобы подготовить организмы космонавтов для экспедиций в дальний космос, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

В настоящее время для адаптации космонавтов к условиям низкой околоземной орбиты используются медикаменты, пояснил Блошенко, но будущие проекты по освоению дальнего космоса требуют иных методов «подстройки» человека к враждебным условиям космоса. Сейчас сама вероятность таких экспедиций зависит от технической возможности адаптировать внешнее пространство в пригодную для человека среду, как это реализовано на Международной космической станции, но с научным и техническим развитием более предпочтительным вариантом может стать адаптация человека к условиям космоса — магнетизму, радиации, составу дыхательной среды, передаёт ТАСС.

Несмотря на то что в России ведутся работы по созданию совершенных робототехнических систем с использованием искусственного интеллекта, участие человека в дальних космических экспедициях принципиально, так как вряд ли возможно полностью автоматизировать все процессы и нужно учесть возможность возникновения непредвиденных ситуаций, подчеркнул представитель Роскосмоса.

Как писал NEWS.ru ранее, идея основателя компании SpaceX Илона Маска бомбить ядерными зарядами Марс является прикрытием для выведения ядерного оружия в космос. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ранее основатель SpaceX предложил провести серию термоядерных взрывов на Марсе, чтобы создать там условия для земной жизни.