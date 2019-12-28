https://static.news.ru/photo/08964a30-2b07-11ea-bb58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/flickr.com

Россия планирует провести в 2020 году более 40 пусков ракет коммерческого назначения. Об этом заявили в Роскосмосе.

Пуски будут производиться с космодромов Восточный, Байконур, Плесецк и Гвианского космического центра, — цитирует «Интерфакс» представителя госкорпорации.

Ранее NEWS.ru писал, что «АльфаСтрахование» и «Мегарусс-Д» застрахуют шесть запусков российских грузовых кораблей «Прогресс МС» и пилотируемых кораблей «Союз МС», а также их стыковки с Международной космической станцией на 17,5 млрд рублей. Под договор о страховании попадают полёты с космодрома Байконур кораблей «Прогресс МС-13», «Прогресс МС-14», «Прогресс МС-15», «Прогресс МС-16», «Союз МС-16» и «Союз МС-17».