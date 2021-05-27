Роскосмос отложил запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb

https://static.news.ru/photo/97c0e0ee-bf53-11eb-85d3-96000091f725_660.jpg Фото: Роскосмос / ВКонтакте

Пуск «Союза» с космодрома «Восточный» со спутниками компании OneWeb отложен из-за проблем с электрооборудованием, об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию ArianSpace.

Ракету носитель должны запустить через сутки. Пока ведутся работы по замене одного из элементов электрооборудования.

«Союз-2.1б» вечером 27 мая должна была вывести на орбиту 36 спутников связи британской компании OneWeb. Однако в соцсетях Роскосмоса вечером сообщили , что пуск переносится на 28 мая, на 20:38:39 по московскому времени.

Через девять минут после старта от третьей ступени ракеты должна отделиться головная часть — разгонный блок и спутники. После чего они будут выведены на целевую орбиту. Вся операция займёт три часа 51 минуту.

Ранее пресс-служба Роскосмоса объяснила рост доходов главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в два раза в 2020 году. По данным компании, за этот период он получил две премии.

27 мая Роскосмос опубликовал декларацию Рогозина. Из неё следует, что глава компании за 2020 год получил 83,11 млн рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее (тогда он получил 44,13 млн рублей). В 2018 году руководитель госкорпорации также заработал почти в два раза меньше, чем в 2019 году — 29,5 млн рублей.