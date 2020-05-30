Роскосмос назвал $4 млрд от NASA «найденной на улице монеткой»

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, сколько американское космическое агентство NASA платит за места на российских космических кораблях «Союз».
По его словам, эту прибыль в $4 миллиарда можно сравнить с «найденной на улицей монеткой», так как все понимали, что эти средства рано или поздно перестанут поступать «Роскосмосу».
Поэтому несправедливо говорить, что мы что-то недополучим, — отметил Кривалёв интервью каналу НТВ.
С 2011 года только Россия обеспечивала доставку всех международных экипажей на МКС, так как у NASA завершилась программа использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. Американская компания планировала восстановить полёты к 2017 году, но по некоторым причинам это не удалось осуществить.
Как писал NEWS.ru, Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, не смог отправиться 27 мая к Международной космической станции из-за погодных условий. На борт уже поднялись астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли, но в последний момент специалисты решили не рисковать и отложить запуск. Новый пуск запланировали на 30 мая в 15:22 по местному времени (22:22 мск). Стыковка с Международной космической станцией намечена на 31 мая.
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