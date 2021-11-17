«Роскосмос» договорился с NASA о возобновлении перекрёстных полётов

Переговоры «Роскосмоса» и NASA о возобновлении «перекрёстных» полётов достигли успеха, об этом сообщил исполнительный директор государственной корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Он сообщил «Интерфакс» о том, что удалось достичь в этом вопросе принципиального согласия сторон. В последний раз подобный полёт прошёл в 2011 году, а в 2020-м стороны вновь вернулись к обсуждению этой возможности.

Там даже не столько технические, сколько документальные проблемы. Поскольку это бартерная схема, идет согласование на уровне правительства: документы готовятся, слова уточняются, идет нормальный, рабочий процесс, — уточнил он.

В основе перекрёстной системы полетов на МКС лежит принцип возможности отправки на борт станции американских астронавтов на российских кораблях, а российских космонавтов — на ракетах США. С 2011 года доставку экипажей на МКС осуществляли только российские корабли. В 2020 году стало известно, что переговоры NASA «Роскосмосом» о совместной доставке космических специалистов возобновилась.

Ранее сообщалось, что NASA решило способствоватьполётам американских астронавтов на российских «Союзах». Об этом заявил руководитель программы Джоэль Монтальбано, выразивший мнение, что перекрёстные полеты могут решить проблему с возможным отсутствием представителей США на станции.