Рогозина раскритиковали за разрыв важных космических контрактов Глава Института космической политики Моисеев: Рогозин без причин разорвал важные контракты

Фото: roscosmos/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин без причин разорвал важные контракты по космодрому Куру и запуску проекта OneWeb, из-за чего страна потеряла около полумиллиарда долларов, заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Ущерба «потенциальному противнику» своими действиями Рогозин не нанёс, отметил спикер в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

У нас категорически быстро падает космическая активность. Практически прекратились финансовые поступления от космоса, все только за счет бюджета. Насколько лично виноват Рогозин, вопрос сложный. Но можно поставить ему в вину то, что он без объективных причин разорвал очень выгодные для России контракты по космодрому Куру и по запуску OneWeb. Никакого ущерба потенциальному противнику Рогозин этим не нанес, а бюджет потерял около полумиллиарда долларов, — сказал Моисеев.

Он добавил, что развитие космической отрасли не зависит полностью от того, кто ей руководит, оно диктуется «объективными соображениями». Сейчас страна столкнулась с необходимостью заменять импортные комплектующие, что долго, дорого и является основной задачей.

Ранее стало известно, что возглавить Роскосмос может российский вице-премьер Юрий Борисов. Один из источников заявил, что ему готовят «крупный промышленный актив».