Рогозин заявил, что космонавты РФ полетят на Луну после 2028 года

https://static.news.ru/photo/739c8282-a05e-11ea-8f40-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что испытания сверхтяжелой ракеты и высадка российских космонавтов на Луну произойдёт после 2028 года.

Мы, конечно, проведём там высадку своих космонавтов, когда у нас уже начнутся летные испытания нашей сверхтяжелой ракеты. Это 2028 год вместе с этим кораблем, — привели слова Дмитрия Рогозина в «Интерфаксе».

Он добавил, что полёт на Луну позволит проработать новые технологии высадки на астероиды и небесные тела. Глава Роскосмоса отметил, что Лун может стать источником полезных ископаемых и материалов.

Рассказы о том, что можно там вырабатывать изотоп Гелий-3 как ракетное топливо, сначала нужно там целый завод построить для обработки этого материала и выделения из него компонентов ракетного топлива. Это всё больше похоже на «маниловщину», — процитировали Дмитрия Рогозина на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Роскосмоса сообщил, что Россия не допустит приватизации Луны кем бы то ни было, ведь это противоречит нормам международного права. Дмитрий Рогозин отметил, что лунная гонка с США напоминает предвыборные соревнования между американскими республиканцами и демократами. Однако Россия в этой гонке не будет принимать участия.