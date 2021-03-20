Рогозин показал видео транспортировки «Союза-2» на Восточный

Ранее стало известно, что специалисты устранили технические неполадки с наземным оборудованием, которые стали причиной переноса пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Компания отметила, что проблема заключалась в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока «Фрегат». Из-за него была получена команда на отмену пуска 20 марта, но уже в воскресенье неполадки установлены и устранены.
Ранее NEWS.ru писал, что руководитель компании «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов заявил, что съёмки фильма на Международной космической станции (МКС) профинансируют компания и Первый канал, бюджетные средства привлекаться не будут.