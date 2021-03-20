Рогозин показал видео транспортировки «Союза-2» на Восточный

https://static.news.ru/photo/5f13ac3e-8aa8-11eb-b08f-96000091f725_660.jpg Фото: @Rogozin / twitter

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поделился со своими подписчиками в соцсетях видеороликом транспортировки ракеты-носителя «Союз-2» на космодром Восточный в Приморье.

На космодроме Восточный в 01:00 мск начата транспортировка ракеты космического назначения «Союз-2» с 36 спутниками OneWeb на стартовый комплекс, — написал он под роликом.

Ранее стало известно, что специалисты устранили технические неполадки с наземным оборудованием, которые стали причиной переноса пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Компания отметила, что проблема заключалась в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока «Фрегат». Из-за него была получена команда на отмену пуска 20 марта, но уже в воскресенье неполадки установлены и устранены.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель компании «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов заявил, что съёмки фильма на Международной космической станции (МКС) профинансируют компания и Первый канал, бюджетные средства привлекаться не будут.