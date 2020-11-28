Рогозин отметил преимущества Роскосмоса перед космическими агентствами

https://static.news.ru/photo/56819ed6-3158-11eb-af0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, в чём одно из главных преимуществ российской госкорпорации перед космическими агентствами других стран.

Никогда не забывайте, что Роскосмос — это не только МКС, программа лунных исследований и космические обсерватории. Роскосмос — это производство и поставка в войска лучшей в мире боевой ракетной техники стратегического назначения, — написал он в Twitter.

К своему посту в социальной сети он прикрепил коллаж из снимков, на которых показаны испытания военных разработок корпорации.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам Рогозина, Роскосмос внимательно следит за состоянием Международной космической станции и считает, что от неё рано отказываться, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей.

Он отмечал, что на Байконуре готовится модуль «Наука», который отправят на МКС весной 2021 года. По мнению главы Роскосмоса, у МКС есть большой потенциал для развития космического туризма и участия частных компаний.