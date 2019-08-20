https://static.news.ru/photo/93f06ab8-c345-11e9-bbaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Twitter.com

Появление на рынке компании SpaceX Илона Маска стало вызовом для Роскосмоса. Российской корпорации пришлось принять вызов и начать разработку новых ракет. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на молодёжном форуме «Машук» в Ставропольском крае.

То, что Маск появился, для нас это тоже хорошо. Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов, — приводит РИА Новости слова Рогозина.

По словам главы Роскосмоса, цены на пуск, которые устанавливает SpaceX, находятся за пределами рыночных и являются несправедливыми. При этом российской корпорации удаётся конкурировать на мировом рынке.

Ранее Рогозин рассказал о намерении отправить роботов на высочайшую точку Европы — Эльбрус.