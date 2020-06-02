РФ и NASA договорятся о взаимном предоставлении мест для полётов на МКС

https://static.news.ru/photo/a673055e-b23f-11e9-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

РФ и NASA обсудят взаимное предоставление мест для полётов на МКС, рассказал представитель Роскосмоса в Казахстане Анатолий Красников. По его словам, российские космонавты смогут пользоваться американскими кораблями и наоборот.

Появилась новая транспортная система по доставке человека на орбиту, на МКС, и конечно, те люди, которые туда летают, должны уметь работать в рамках как одной транспортной системы, так и в рамках другой транспортной системы, — цитирует сотрудника ведомства «Интерфакс».

30 мая 2020 года американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал к МКС. На борту находились астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли. Стыковка с МКС в обычном режиме произошла в 17:17 мск 31 мая. После этого экипаж МКС открыл люк в шлюзе с пристыкованным Crew Dragon. Аппарат разработала компания SpaceX миллиардера Илона Маска.

Астронавты NASA с 2011 года доставлялись на станцию российскими космическими кораблями «Союз». В мае NASA купило одно место на «Союзе», который полетит к МКС в октябре, за $90,2 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Китая осуществили запуск ракеты-носителя Changzheng-2D («Великий поход 2D») с двумя спутниками на борту. На борту ракеты-носителя находились аппарат дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением Gaofen-9 и спутник Hede-4.