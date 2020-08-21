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Космос

Ракету-носитель «Ангара» привезли на космодром Плесецк

20:45, 22 августа 2020
Фото: roscosmos.ru

Отправленная с территории Центра имени М. В. Хруничева ракета-носитель «Ангара» доставлена на космодром Плесецк.

Железнодорожный эшелон с тяжёлой ракетой «Ангара-А5» прибыл на космодром на днях,передаёт ТАСС слова источника в ракетно-космической отрасли.

Ракета была отправлена в ночь на 14 августа. Источник утверждал, что она должна была прибыть на северный аэродром к 17 августа.

NEWS.ru писал, что Роскосмос приступил к созданию ракеты-носителя среднего класса на метановом двигателе. Глава корпорации Дмитрий Рогозин поручил конструкторскому бюро химавтоматики ускорить работы по созданию двигателей нового поколения. Планируется не позднее 2025 года выпустить тяжёлую ракету «Ангара-А5В».

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