Ракету-носитель «Ангара» привезли на космодром Плесецк

https://static.news.ru/photo/39462a62-e4a0-11ea-aeac-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Отправленная с территории Центра имени М. В. Хруничева ракета-носитель «Ангара» доставлена на космодром Плесецк.

Железнодорожный эшелон с тяжёлой ракетой «Ангара-А5» прибыл на космодром на днях, — передаёт ТАСС слова источника в ракетно-космической отрасли.

Ракета была отправлена в ночь на 14 августа. Источник утверждал, что она должна была прибыть на северный аэродром к 17 августа.

NEWS.ru писал, что Роскосмос приступил к созданию ракеты-носителя среднего класса на метановом двигателе. Глава корпорации Дмитрий Рогозин поручил конструкторскому бюро химавтоматики ускорить работы по созданию двигателей нового поколения. Планируется не позднее 2025 года выпустить тяжёлую ракету «Ангара-А5В».