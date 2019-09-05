https://static.news.ru/photo/5a0de64c-cfeb-11e9-a897-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит космодром Восточный.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В ходе визита он осмотрит стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2», комплекс ракет тяжёлого класса «Ангара» и город Циолковский. Последние два объекта находятся сейчас в стадии строительства.

Кроме того, российский лидер проведёт совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома.

Ранее News.ru писал о том, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал слова вице-премьера РФ Юрия Борисова, раскритиковавшего темпы строительства космодрома Восточный.