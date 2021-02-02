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Космос

Прототип ракеты SpaceX снова взорвался во время испытаний

23:42, 02 февраля 2021 198
Фото: Unsplash/SpaceX/CC0

Прототип ракеты Starship компании SpaceX взорвался при приземлении во время испытаний. Об этом свидетельствуют кадры трансляции, которая велась на сайте компании.

Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд. Прототип заходил на посадку не вертикально и взорвался после касания асфальтированной площадки. Предыдущие испытания Starship в декабре прошлого года также закончились взрывом ракеты во время приземления.

Ранее стало известно, что Американское Федеральное авиационное управление (FAA) начало расследование в связи со взрывом космического корабля Starship компании Илона Маска SpaceX в декабре 2020 года. Инцидент произошёл в ходе испытаний прототипа корабля для марсианской миссии в штате Техас.

Как сообщал NEWS.ru, SpaceX приобрела две нефтяные платформы, с которых планируется запускать ракеты на Луну и Марс. Их переоборудование в космодромы уже началось. Платформы назвали в честь спутников Марса — Фобос и Деймос.

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