Производитель ракет «Союз» сообщил об убытках в миллиарды рублей

https://static.news.ru/photo/18169f30-bd5c-11eb-b4da-96000091f725_660.jpg Фото: energia.ru

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в структуры Роскосмоса) в 2020 году понесла убытки в размере 5,3 млрд рублей. Как сообщает РИА Новости, совет директоров РКК решил рекомендовать годовому общему собранию не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды.

Из опубликованной корпорацией бухгалтерской отчётности следует , что убытки раньше чередовались с прибылями. РКК «Энергия» закончила 2014 год с убытком в 1 млрд рублей, 2015-й — с прибылью в 590 млн, 2016-й — с убытком в 8 млрд, 2017-й — с прибылью в 1,2 млрд, 2018-й — с убытком в 2 млрд, 2019-й — с прибылью в 48 млн.

РКК «Энергия» является наследником ОКБ-1 Сергея Королёва. Корпорация выполняет функции оператора российского сегмента Международной космической станции (МКС), а также производит ракеты «Союз» и космические корабли «Прогресс».

Ранее в Роскосмосе подсчитали расходы на отправку российских космонавтов на Луну. По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации Александра Блошенко, лунная миссия обойдётся в сумму от 400 млрд до 1,7 трлн рублей.