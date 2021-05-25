Производитель ракет «Союз» сообщил об убытках в миллиарды рублей

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в структуры Роскосмоса) в 2020 году понесла убытки в размере 5,3 млрд рублей. Как сообщает РИА Новости, совет директоров РКК решил рекомендовать годовому общему собранию не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды.
Из опубликованной корпорацией бухгалтерской отчётности
РКК «Энергия» является наследником ОКБ-1 Сергея Королёва. Корпорация выполняет функции оператора российского сегмента Международной космической станции (МКС), а также производит ракеты «Союз» и космические корабли «Прогресс».
Ранее в Роскосмосе подсчитали расходы на отправку российских космонавтов на Луну. По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации Александра Блошенко, лунная миссия обойдётся в сумму от 400 млрд до 1,7 трлн рублей.