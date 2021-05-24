В Роскосмосе подсчитали траты на отправку космонавтов на Луну

Исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко заявил, что стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 млрд до 1,7 трлн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель госкорпорации
Это разработка носителя, его изготовление, наземная инфраструктура, средства спасения, плюс лунный взлётно-посадочный модуль, плюс научная нагрузка — от тяжёлого лунохода до научного оборудования. Эта цифра — 1,7 триллиона [рублей], — сказал Блошенко.
Создание самой сверхтяжёлой ракеты может обойтись в 0,8 трлн рублей. В Роскосмосе рассматривают альтернативный вариант с четырьмя отдельными пусками ракеты «Ангара-А5В» с двигателем на водородной тяге. На орбиту в таком случае выведут облегчённую версию корабля «Орёл», которую назвали «Орлёнок», комплекс для спуска на Луну и два буксира. Этот проект потребует средств в размере около 400 млрд рублей.
Ранее стало известно, что Роскосмос выделил 318,2 млн рублей на первый этап создания автоматической станции для исследования Венеры. Согласно контракту между НПО Лавочкина и госкорпорацией, средства на разработку технического предложения по созданию станции «Венера-Д» планируется потратить до марта 2023 года. Предприятию-подрядчику предстоит обосновать реализуемость миссии и рациональность применения тех или иных конструкторских решений.