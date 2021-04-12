После приземления Гагарина заместители Королёва устроили чехарду

https://static.news.ru/photo/847d7a58-9b6b-11eb-a411-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

Инженер ОКБ-1, участвовавший в пуске гагаринской ракеты «Восток-1», Борис Филин рассказал, что во время старта вся пусковая команда вышла на площадь и когда по радио сообщили об успешном приземлении Юрия Гагарина, заместители главного конструктора Сергея Королёва начали, как дети, прыгать друг через друга, играя в чехарду.

Старт прошёл нормально. Запустили, корабль ушёл. Мы — пусковая команда — стали ждать известий. Собрались все на жилой площадке между бараком и гостиницей. Включили радио. Левитан громким голосом сообщил о том, что всё благополучно, Гагарин приземлился. И только тогда мы осознали, какое большое дело сделали. Вот тогда-то и началось. Маститые заместители главного конструктора принялись играть в чехарду, прыгать друг через друга, — рассказал KP.RU Филин.

По его словам, первый аппарат отправился на Байконур в середине февраля 1961 года вместе с пусковой бригадой. 9 марта он был запущен, 25 марта в космос полетел второй аппарат. На месте пилота был манекен — «Иван Иванович», а с ним — собачки. 9 марта полетела Чернушка, спустя 16 дней — Звёздочка. 11 апреля проводились генеральные испытания третьего аппарата, который должен был лететь уже с человеком.

Как писал NEWS.ru, члены первого отряда космонавтов узнали, что первым в космос полетел Юрий Гагарин только во время самого полёта, когда услышали в радиопереговорах с Землёй позывной Гагарина «Кедр». До последнего момента было неизвестно, кого выберут: его или Германа Титова. Как рассказал последний из ныне живущих членов первого отряда космонавтов, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой СССР Борис Волынов, Титов весил меньше, чем Гагарин. И это было большим плюсом, так как сокращался расход топлива ракеты-носителя. В итоге Титов стал вторым человеком, совершившим орбитальный полёт. Он отправился в космос 6 августа и провёл там более 25 часов.