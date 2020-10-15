Поломка системы подачи воздуха на МКС не угрожает жизни космонавтов

https://static.news.ru/photo/7b5e0846-0ec8-11eb-bb9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

Роскосмос не видит опасности для экипажа Международной космической станции, где произошла поломка системы, отвечающей за подачу воздуха. Аппарат можно починить.

Дублирующая система на американском сегменте работает штатно, безопасности экипажа и МКС ничего не угрожает, — сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Сегодня ночью космонавты в ходе переговоров с Землёй сообщили о поломке в системе получения кислорода «Электрон-ВМ». После её оценки специалисты пришли к выводу, что экипаж сможет провести восстановительные работы и запустить аппарат вновь.

​Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

Ранее знаменитый космонавт Геннадий Падалка рассказал, что поломки в такой системе не редкость. Они случаются и в американском отсеке. У экипажа станции есть всё необходимое для ремонта. Он также добавил, что на МКС есть резервные запасы кислорода, писал NEWS.ru.