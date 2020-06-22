Планетологи объяснили асимметрию Луны наличием радиоактивных пород

https://static.news.ru/photo/f752faaa-b49c-11ea-985f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Earl S. Cryer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные из Токийского технологического университета предложили объяснение различиям между обратной и видимой сторонами Луны: за визуальную асимметрию ответственно неоднородное распределение радиоактивных изотопов в мантии.

Как отметили планетологи, обратная сторона Луны испещрена кратерами, расселинами и холмами, хотя видимая кажется относительно ровной. Учёные давно знали, что сила притяжения на обращённой к Земле стороне выше, а лунная кора толще, но не могли выработать правдоподобную версию появления различий. Токийская команда под руководством Матьё Лановилль предложила простое объяснение.

Исследователи изучили древние лавовые породы, оказавшиеся на поверхности спутника 3,9–4,3 миллиарда лет назад, — образцы доставили на Землю во время экспедиций «Аполлонов». Учёные обнаружили в породе примерно в 700 раз больше урана и тория, чем в первичной материи Солнечной системы. Радиоактивные вещества и вырабатываемая ими энергия подогревали геологические процессы, считают они.

Учитывая, что на видимой стороне нашего спутника таких пород гораздо больше, можно сделать вывод, что она застыла позже, чем противоположное полушарие Луны, — цитирует исследователей ТАСС.

По оценке группы Лановилля, на видимой стороне оказалось в 4–13 раз больше магмы, поэтому там сформировались лунные моря — следы гигантских излияний лавы, а также более толстая кора.

Как писал NEWS.ru, советник министра природных ресурсов РФ Владимир Полеванов предположил, что, осознавая ограниченность земных энергетических ресурсов, американские специалисты пытаются отыскать новые источники энергии на Луне.