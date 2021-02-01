Пентагон назвали защитником будущих лунных баз NASA

https://static.news.ru/photo/925fb3a0-64c7-11eb-b17f-96000091f725_660.jpg Фото: nasa.gov

Возможным защитником будущих баз NASA на Луне может стать Министерство обороны США. В настоящее время ведомства наращивают сотрудничество в гражданских и военных сферах.

Защита Пентагона будет распространяться на американские коммерческие проекты по добыче на Луне воды и других полезных ископаемых. Кроме того, в совместных планах ведомств — исследования областей вокруг спутника Земли и продление срока службы спутников. При этом The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечает , что многие детали проектов остаются засекреченными.

Причиной совместной деятельности NASA и Пентагона издание называет нарастающую внешнюю угрозу со стороны России и Китая, которые намерены бросить вызов интересам США в космосе. Это может быть сделано с помощью противоспутникового оружия, глушителей и прочих «враждебных технологий».

Как сообщал NEWS.ru, новый глава Пентагон Ллойд Остин заявил об опасности для США из-за продолжающегося сокращения военного преимущества страны перед Россией и Китаем. По словам генерала, такая ситуация «может значительным образом подорвать способность достигать целей национальной безопасности США», а также ограничить способность Пентагона поддерживать другие инструменты власти Соединённых Штатов.