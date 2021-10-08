Опубликованы свежие снимки киноэкипажа на МКС

Госкорпорация «Роскосмос» поделилась свежими фотографиями пребывания на Международной космической станции (МКС) экипажа со съёмочной группой фильма «Вызов». На снимках видно, как космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд ведут переговоры, а также занимаются плановыми работами.

Участники космического полёта уже третьи сутки находятся на околоземной орбите. По данным госкорпорации, несмотря на присутствие на борту МКС киноэкипажа, космонавты Антон Шкаплеров и Олег Новицкий проводят плановые работы по перестановке ложементов в транспортных пилотируемых кораблях «Союз МС-19» и «Союз МС-18». Они также поддерживают физическую форму согласно программе полёта.

Корабль с киноэкипажем «Союз МС-19» был запущен с Байконура 5 октября. Он прибыл на МКС спустя три с половиной часа. Шкаплеров провёл стыковку корабля и станции вручную, поскольку система автоматической системы сближения отказала.

Съёмки на МКС будут проходить 12 дней. На Землю Шипенко и Пересильд вернутся 17 октября на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Ранее сообщалось что киноэкипаж побывал на американском сегменте станции, где в модуле Columbus провели приватные медицинские конференции.