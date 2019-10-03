https://static.news.ru/photo/cf92315c-e5d5-11e9-a28e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mil.ru

С 2024 года филиал Центра им. Хруничева в Омске будет выпускать по 10 тяжёлых ракет «Ангара» в год. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Во время посещения Центра Рогозин отметил, что каждый год число выпущенных ракет будет увеличиваться. Так в 2023 году «Полёт» выпустит не менее четырёх, передаёт ТАСС .

С 2024 года по восемь тяжёлых ракет «Ангара» в Омске и по две лёгкие, — сказал Рогозин.

«Ангара» — это новое поколение ракет российского производства на базе многофункциональных модулей. Они работают на экологически чистых топливных компонентах. Уже было проведено два запуска с космодрома Плесецк. При этом основной площадкой для запуска этого типа ракет должен стать космодром Восточный. Первый пуск «Ангары» с Восточного назначен на 2023 год.

Ранее Рогозин заявил, что его не впечатлила презентация космического корабля Starship от компании Илона Маска SpaceX, писал News.ru.