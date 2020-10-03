Новым начальником космодрома Плесецк стал Николай Башляев

https://static.news.ru/photo/23df7c64-064c-11eb-ad45-fa163e074e61_660.jpg Николай Башляев Фото: Минобороны России

На космодроме Плесецк сменился начальник. Вместо генерал-майора Николая Нестерчука новым руководителем стал Николай Башляев. Он был назначен указом президента РФ Владимира Путина от 17 сентября.

Командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко представил личному составу космодрома Плесецк нового начальника космодрома [Николая Башляева], — заявили журналистам в Минобороны России.

Ранее Башляев был начальником штаба — заместителем начальника космодрома.

Его предшественник Нестерчук руководил космодромом с 2013 по 2020 год. Командующий космическими войсками поблагодарил генерал-майора за безупречную службу. Сейчас Нестерчук уволен из рядов Вооружённых сил России.

NEWS.ru писал, что запущенные с космодрома Плесецк спутники вышли на орбиту. Их пуск был осуществлён в Архангельской области 28 сентября.