NASA показало на видео «жизнь» Солнца за десять лет

Американское космическое агентство NASA опубликовало часовой видеоролик, в котором собраны снимки Солнца с 2 июня 2010 года по 1 июня 2020 года. Специалисты Обсерватории солнечной динамики (SDO) всё это время наблюдали за ближайшей к Земле звездой и сделали 425 млн фотографий высокого разрешения объёмом в 20 млн гигабайт.
С помощью триады инструментов SDO снимает изображение Солнца каждые 0,75 секунды, — говорится в пояснении к видео.
На видео запечатлены рост и падение активности светила, встречаются также тёмные кадры, которые получились, когда оптику обсерватории затмевали Земля или Луна.
Как писал NEWS.ru, американский астронавт Крис Кэссиди сфотографировал тень от кольцеобразного солнечного затмения, Международная космическая станция в тот момент пролетала над Китаем. Полное затмение смогли увидеть жители Центрально-Африканской Республики, Конго, Эфиопии, Пакистана, Северной Индии и Китая. С территории России было видно только частичное затмение, когда Луна не полностью закрывала Солнце. В летнее солнцестояние светило описывает самую длинную дугу на небе, восходя с северо-востока и заходя на северо-западе.
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