NASA показало на видео «жизнь» Солнца за десять лет

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Специалисты Роскосмоса обнаружили недостатки у космического корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX Илона Маска. У аппарата, успешно стартовавшего к МКС 30 мая, по словам российских экспертов, двигатели системы аварийного спасения размещены прямо за стеной кабины, что небезопасно, размер кабины не соразмерен числу астронавтов и к тому же там отсутствует нормальный туалет.

Вызывает тревогу размещение жидкостных двигателей огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения прямо за стенкой кабины, — говорится в статье корпоративного журнала «Русский космос». По мнению специалистов, взрыв корабля...