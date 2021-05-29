NASA опубликовало самый яркий снимок центра Млечного Пути

https://static.news.ru/photo/e536e04a-c0c9-11eb-849a-96000091f725_660.jpg Фото: NASA

Американское космическое агентство NASA опубликовало потрясающее составное изображение центра нашей галактики Млечный Путь. Как пишет New York Post, снимок был за год создан астрономом, застрявшим дома во время пандемии.

Астроном Дэниел Ван из Массачусетского университета сообщил , что на снимке изображена «жёсткая или энергичная экосистема в центре нашей галактики» с остатками сверхновых, чёрных дыр и нейтронных звёзд.

Издание уточняет, что на этом рентгеновском снимке в искусственных цветах видны нити перегретого газа и магнитные поля в центре галактики.

Фотография была составлена ​​из 370 снимков, созданных за последние 20 лет орбитальной обсерваторией «Чандра» (шаттл, запущенный американцами в 1999 году).

NASA releases stunning image of Milky Way's 'downtown' https://t.co/Ar1FKojNVv pic.twitter.com/lgvRkh4U3e — New York Post (@nypost) May 29, 2021

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал «чудеса» в космической отрасли. Выступая на технологической конференции Startup Village, он заявил, что в ближайшие годы произойдут события, «которые перевернут представление об отечественной космонавтике».