На мысе Канаверал началась заправка топливом ракеты Falcon-9

https://static.news.ru/photo/d17ea26c-a2ad-11ea-9895-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готовится к старту. Сейчас в штате Флорида на мысе Канаверал проводят заправку топливом ракету-носитель Falcon-9. Об этом сообщил представитель Центра космических полетов имени Кеннеди во время трансляции на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Заправка первой ступени начинается за 35 минут до старта, второй — за 16 минут. На борту Crew Dragon к МКС отправится экипаж из двух человек. Ими стали астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

Crew Dragon должны были запустить ещё в среду, однако за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий, запуск отменили.

Как писал NEWS.ru, за стартом ракете Falcon 9 с кораблем Crew Dragon будет наблюдать президент США Дональд Трамп, прибывший для этого на мыс Канаверал.