Сотрудники космодрома в Плесецке сообщили об инциденте при запуске российского спутника «Меридиан-М». Согласно сообщению, в ракету-носитель налили недостаточно топлива.
Аварию предотвратил разгонный блок «Фрегат», который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой, —
цитируетзаявление портал Znak.com.
Отмечается, что остальная часть запуска ракеты и разгон спутника прошли в штатном режиме.
NEWS.ru писал, что 4 января ракета «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» не стартовали с космодрома Плесецк из-за обнаруженной технической неисправности.
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