Фото: mil/vk.com

Частные инвесторы вложат 350 млрд рублей в спутниковую систему «Сфера». Об этом заявили в Роскосмосе.

Как сообщил РИА Новости директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Сергей Прохоров, реализация проекта планируется как за счёт средств федерального бюджета, так и с привлечением внебюджетных источников. Инвестиции...