https://static.news.ru/photo/d1c59bfa-4000-11ea-867d-fa163e074e61_660.jpg Ракета «Союз-2.1а» Фото: Roscosmos/Global Look Press

Источники в космической отрасли сообщили, что ракета «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» не стартовала с космодрома Плесецк из-за обнаруженной технической неисправности.

Инсайдеры подтвердили, что ракета отправлена в монтажно-испытательный комплекс, где на устранение недочётов потратят, предположительно, неделю или две. По данным источников, поломку обнаружили ещё до начала заправки ракеты топливом, передаёт ТАСС.

Старт был назначен на 24 января.

Как писал NEWS.ru ранее, Роскосмос продолжает восстанавливать спутник «Метеор-М», пострадавший в декабре 2019-го от столкновения с микрометеоритом, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. Он добавил, что сейчас специалисты работают над основным оптическим сканером станции.