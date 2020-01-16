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Роскосмос продолжает восстанавливать спутник «Метеор-М», пострадавший в декабре 2019-го от столкновения с микрометеоритом, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Он добавил, что сейчас специалисты работают над основным оптическим сканером станции.

Спутник «Метеор-М» № 2-2 работоспособен. Специалисты продолжают работать над его полноценным восстановлением после столкновения с микрометеоритом, — написал представитель ведомства на своей странице в социальной сети Twitter.

Спутник #МетеорМ № 2-2 работоспособен. Специалисты продолжают работать над его полноценным восстановлением после столкновения с микрометеоритом.



На космическом аппарате началась работа с основным оптическим сканером МСУ-МР. https://t.co/bm1gbeI3yz — Владимир Устименко (@VladimirUstime1) January 17, 2020

Инцидент произошёл 18 декабря 2019-го. Из-за «внешнего воздействия» спутник «Метеор-М» номер 2-2 перешёл в неуправляемый полёт. После этого аппарат активировал режим энергосбережения. Затем со спутником была установлена связь и начались работы по восстановлению работоспособности.

Как писал NEWS.ru, сроки первого запуска российских спутников связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк изменены. Вместо середины 2020 года, как планировалось ранее, три аппарата отправят в космос в конце 2020 года.