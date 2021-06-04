На космодромах Байконур и Восточный сменилось руководство

https://static.news.ru/photo/4364380a-c5db-11eb-b027-96000091f725_660.jpg Фото: cosmodrombaikonur/instagram.com

На космодромах Байконур и Восточный назначены новые руководители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Директором Восточного назначен Валинур Агишев, до этого возглавлявший Байконур. Он уже имеет опыт руководства космодромом Восточный, поскольку занимал пост его директора в 2017–2019-х годах.

Руководителем Байконура стал Сергей Молчанов. Он с 2018 года был директором по сопровождению работ на Восточном.

Валинур Агишев, Сергей Мочалов russian.space

В ЦЭНКИ отметили , что смена руководства космодромов является плановой.

Ранее сообщалось об увольнении заместителя гендиректора Роскосмоса Юрия Росляка, который курировал строительство космодрома Восточный. Новую кандидатуру на этот пост наблюдательный совет Роскосмоса обсудит 9 июня.

Некоторое время назад на Восточном выявили новые махинации на сотни миллионов рублей. По данному факту управление СКР по Амурской области завело два уголовных дела.