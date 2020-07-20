https://static.news.ru/photo/e426b854-ca68-11ea-b0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

На Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-15», пуск которой намечен на 23 июля. Устранить неполадки планируется в ближайшее время.

В ходе работ по графику первого стартового дня специалисты Роскосмоса выявили замечания в работе одного из агрегатов стартового комплекса, которые в ближайшее время будут устранены. Все работы идут согласно графику, — сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В соответствии с решением госкомиссии, в понедельник, 20 июля, ракета вывезена на стартовый комплекс площадки № 31. Пуск запланирован на 17:26:22 четверга по московскому времени. Полёт к Международной космической станции пройдёт по сверхкороткой схеме: стыковка к российскому сегменту состоится в 20:47:52 мск +3 мин. Корабль доставит топливо, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме. В их числе и американский газоанализатор.

20 мая специалисты обнаружили на станции повышенное содержание бензола. При этом она не превышает предельно допустимую норму. Поиск источника токсина не дал результатов, так как прибор для определения качества воздуха AQM-1 сломался во время проведения замеров в российском сегменте станции, писал NEWS.ru.

Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.