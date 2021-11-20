На Байконуре к старту подготовили ракету с последним модулем для МКС
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
10:30, 21 ноября 2021
В воскресенье, 21 ноября 2021 года, ракету-носитель «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» установили на стартовом комплексе площадки № 31 («Восток») космодрома БайконурФото: Павел Кассин/Роскосмос
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На стартовой площадке космодрома Байконур установили ракету с транспортным грузовым кораблём-модулем для МКС. «Причал» станет последним модулем, который Россия введёт в состав своего сегмента космической станции. Запуск назначен на 16:06 по московскому времени 24 ноября, сообщает государственная космическая корпорация «Роскосмос».
Новый модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет пристыкован к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука», — говорится в сообщении.
Сборку ракеты-носителя «Союз-2.1б» с модулями «Прогресс М-УМ» и «Причал» Роскосмос закончил 19 ноября. Сегодня после сведения колонн обслуживания и стыковки коммуникаций носителя с наземным оборудованием стартового комплекса начались работы по графику первого стартового дня. Специалистам предстоит провести автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.
Корабль доставит на МКС примерно 700 кг различных грузов для поддержания жизнедеятельности членов экипажа.
Как сообщалось ранее, к новому модулю «Причал» пилотируемый корабль «Союз МС» должен будет пристыковаться в марте 2022 года.
Роскосмос отменил пуск ракеты-носителя «Протон-М». Он был перенесён на 12 декабря. Передвинуть дату старта было решено после выявления замечаний к разгонному блоку «Бриз-М». Ракета должна вывести в космос спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».