Космонавт запечатлел в 4К разворот МКС на орбите

Разворот Международной космической станции (МКС) на фоне Земли в качестве 4К снял на видео космонавт Роскосмоса Пётр Дубров. Он напомнил, что в четверг от узлового модуля «Причал» отстыковался приборно-агрегатный отсек корабля «Прогресс М-УМ». Видеозапись разворота доступна на официальном YouTube-канале Роскосмоса.

Удалось запечатлеть для вас исторические кадры этого события, а ещё в самом начале — разворот МКС, — написал Дубров на своей странице в Instagram.

На видеозаписи также запечатлён момент расстыковки приборно-агрегатного отсека грузового корабля «Прогресс М-УМ». На борту МКС сейчас находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Плесецка перенесли из-за сбоя в наземном комплексе за полторы минуты до старта, сообщает ТАСС со ссылкой источник, близкий к Минобороны России. Госкомиссия заявила, что находится в процессе решения вопроса о возможности старта с космодрома 25 декабря.