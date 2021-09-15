Космонавт прокомментировал запуск Crew Dragon с космическими туристами

Лётчик-космонавт Андрей Борисенко прокомментировал недавний запуск космического корабля Crew Dragon Илона Маска с непрофессиональным экипажем на борту. Он сравнил такое решение с прогулкой по минному полю, заявив, что непрофессионалы могут не справиться с нештатными ситуациями на борту. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Космонавт выразил надежду на то, что полёт пройдёт без происшествий, однако предупредил, что во время орбитального полёта и во время посадки экипаж может столкнуться с разгерметизацией, пожаром на борту, нарушением режима ориентации или отказом двигателей. Решение таких проблем требует мобилизации всех сил и глубоких знаний систем корабля, на что способны только профессиональные космонавты.

Корабль Dragon ещё совсем новый, не имеющий статистики нештатных ситуаций. И как он себя поведёт в том или ином случае — неизвестно, — подчеркнул космонавт.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту корабль Crew Dragon с первым в истории космонавтики полностью непрофессиональным экипажем. На борту корабля находятся четыре космических туриста: командир экипажа и спонсор полёта предприниматель Джаред Исаакман, исследователь Сиан Проектор, медик Хейли Арсено и ветеран ВВС США, бортинженер Кристофер Семброски.

Корабль должен провести на околоземной орбите три дня. За это время космонавты проведут в невесомости ряд научных экспериментов.