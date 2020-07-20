Китай готов к запуску марсианской миссии «Тяньвэнь-1»

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Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» к Марсу в рамках миссии «Тяньвэнь-1» намечен на период с 23 июля по 5 августа 2020 года с космодрома Вэньчан в южной островной провинции Хайнань. Главной целью миссии объявлен поиск возможных признаков жизни на Марсе.

Космический аппарат должен пройти более 480 миллионов километров, прежде чем достигнет Марса в феврале следующего года, — цитирует «Ридус» китайских специалистов.

В настоящее время «Чанчжэн-5» является самой тяжёлой ракетой-носителем Китая, её тестировали всего три раза без полезной нагрузки. Ракета должна доставить на Марс марсоход для сбора научных данных. Миссия является одной из самых амбициозных для китайской космической программы и одной из самых сложных, так как учёным нужно успеть подготовить её к определённому временному окну, которое открывается раз в 26 месяцев. В это время Марс и Земля находятся в идеальном положении от Солнца, что сводит к минимуму время в пути и расход топлива.

Как писал NEWS.ru, подготовка первой китайской миссии по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу») вышла на финишную прямую. На стартовую площадку космодрома Вэньчан 17 июля в вертикальном положении доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход — 5»). Её целью является выведение на переходную орбиту Земли и Марса первого китайского зонда, который уже находится на космодроме. В Китае рассчитывают, что полёт к Марсу займёт у зонда около семи месяцев и уже в 2021 году он пришлёт на Землю первые данные с Красной планеты. Посадка зонда на поверхность Марса позволит учёным изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики и особенности магнитного поля планеты.