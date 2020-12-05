Капсула с образцами грунта с астероида Рюгу приземлится в течение получаса

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Парашют, который был прикреплён к специальной капсуле с образцами грунта, взятыми японским космическим зондом «Хаябуса-2» с поверхности астероида Рюгу, 5 декабря раскрылся в атмосфере на высоте около 10 тысяч метров над поверхностью Земли.

В течение 30 минут капсула приземлится на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии, куда в ноябре была направлена экспедиция в составе 73 японских специалистов, передаёт ТАСС со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований.

После приземления на поиски капсулы отправят вертолёт и беспилотный летательный аппарат. Затем контейнер перевезут в Японию, где его планируется вскрыть в специализированной лаборатории JAXA.

Зонд был запущен в 2014 году и достиг астероида в июне 2018-го. За это время он пролетел 3,2 миллиарда километров. Аппарат бомбардировал небесное тело для получения обломков, а затем совершил посадку на его поверхность. В июле 2019 года зонду удалось собрать образцы материи астероида. Учёные считают, что полученный материал позволит им проникнуть в тайны образования Солнечной системы.

Диаметр астероида Рюгу составляет около 900 метров. Его орбита проходит вблизи орбит Земли и Марса, это даёт шансы найти там следы воды и органических веществ, писал NEWS.ru.