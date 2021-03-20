К Земле приближается потенциально опасный астероид

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Астероид 2001 FO32 пролетит мимо Земли 21 марта. Об этом сообщает NASA.

Небесное тело приблизится к планете на расстояние в два миллиона километров, что более чем в шесть раз дальше орбиты Луны. Тем не менее такое расстояние от Земли астрономы считают близким, поэтому FO32 назван «потенциально опасным астероидом», сообщили в организации.

В NASA добавили, что предполагаемый диаметр небесного тела может составлять от 440 до 680 метров. Мимо Земли он пронесётся на очень высокой скорости — 124 км/ч — быстрее большинства «собратьев» из-за сильно наклонённой и вытянутой околосолнечной орбиты.

NASA/JPL-Caltech/nasa.gov

Траектория то приближает 2001 FO32 ближе к Солнцу, чем Меркурий, то уводит его вдвое дальше, чем Марс. Астероид совершает один оборот вокруг звезды каждые 810 дней. Этот астероид обнаружили в 2001 году. Астрономы предполагают, что в следующий раз он пролетит мимо Земли только в 2052 году.

Как писал NEWS.ru, учёные из университета Техаса пришли к выводу, что динозавры вымерли из-за падения астероидов. Они обнаружили метеоритную пыль в кратере Чикшулуб, который расположен на полуострове Юкатан. Эта пыль соответствует времени массового вымирания динозавров в конце мелового периода 66 млн лет назад. Специалисты извлекли образцы горной породы и нашли присутствие иридия, который редко встречается в земной коре, зато в обилии присутствует в некоторых типах астероидов.