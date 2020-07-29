Источник назвал причину переноса пуска ракеты «Протон-М»

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур отложили на сутки. Это может быть связано с проблемами в приборе, отвечающем за работу разгонного блока «Бриз-М».
Об этом ТАСС
Как передавал NEWS.ru, запуск «Протона» со спутниками «Экспресс-103» и «Экспресс-80» должен был состояться в 00:27 мск 30 июля, однако его перенесли на 00:25 31 июля. В «Роскосмосе» заявили, что это связано с необходимостью дополнительной проверки узлов и агрегатов. Ракету вывезли из монтажно-испытательного комплекса и установили на стартовую площадку на Байконуре 26 июля.
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