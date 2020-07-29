Источник назвал причину переноса пуска ракеты «Протон-М»

https://static.news.ru/photo/f04bf6d4-d1c6-11ea-ad2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур отложили на сутки. Это может быть связано с проблемами в приборе, отвечающем за работу разгонного блока «Бриз-М».

Об этом ТАСС рассказал источник в ракетно-космической отрасли. По данным собеседника агентства, неполадки обнаружены в приборе производства компании МОКБ «Марс» (входит в структуру госкорпорации «Росатом»). Этот прибор обеспечивает безопасную работу двигателя разгонного блока. Источник добавил, что утром 30 июля стабильность работы проблемной техники должны будут подтвердить специалисты предприятия-разработчика.

Как передавал NEWS.ru, запуск «Протона» со спутниками «Экспресс-103» и «Экспресс-80» должен был состояться в 00:27 мск 30 июля, однако его перенесли на 00:25 31 июля. В «Роскосмосе» заявили, что это связано с необходимостью дополнительной проверки узлов и агрегатов. Ракету вывезли из монтажно-испытательного комплекса и установили на стартовую площадку на Байконуре 26 июля.