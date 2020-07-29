Пуск ракеты «Протон-М» отложили ради дополнительной проверки

Ракета-носитель «Протон-М» с российскими спутниками связи стартует с космодрома Байконур на день позже планируемого срока.
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В Роскосмосе перенос объясняют необходимостью провести дополнительные проверки узлов и агрегатов. «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» должен будет вывести на орбиту спутники «Экспресс-103» и «Экспресс-80».
Ракету вывезли из монтажно-испытательного комплекса и установили на стартовую площадку на Байконуре 26 июля.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Роскосмос планирует привлечь частных разработчиков к созданию ракеты сверхлёгкого класса, которая должна появиться к 2024 году. Ракета будет использоваться для запуска сверхмалых и малых спутников связи и наблюдения. Ими будут управлять с помощью технологий искусственного интеллекта.
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