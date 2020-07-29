Пуск ракеты «Протон-М» отложили ради дополнительной проверки

https://static.news.ru/photo/2c5f3042-d1a8-11ea-95a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Ракета-носитель «Протон-М» с российскими спутниками связи стартует с космодрома Байконур на день позже планируемого срока.

Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Роскосмос». Ожидалось, что пуск осуществят в 00:27 мск 30 июня. В настоящее время это событие запланировано на 00:25 мск 31 июля.

В Роскосмосе перенос объясняют необходимостью провести дополнительные проверки узлов и агрегатов. «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» должен будет вывести на орбиту спутники «Экспресс-103» и «Экспресс-80».

Ракету вывезли из монтажно-испытательного комплекса и установили на стартовую площадку на Байконуре 26 июля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роскосмос планирует привлечь частных разработчиков к созданию ракеты сверхлёгкого класса, которая должна появиться к 2024 году. Ракета будет использоваться для запуска сверхмалых и малых спутников связи и наблюдения. Ими будут управлять с помощью технологий искусственного интеллекта.