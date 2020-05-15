Игоря Озара назначили и.о. гендиректора РКК «Энергия»

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В Роскосмосе сообщили о назначении Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора ПАО «РКК «Энергия». Его кандидатура будет согласована с наблюдательным советом госкорпорации на ближайшем заседании в конце мая.

Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия, — сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Как писал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин намерен представить руководству Ракетно-космической корпорации «Энергия» Игоря Озара 18 мая. Николай Севастьянов, возглавлявший предприятие с 2019 года, перейдёт на должность советника гендиректора Роскосмоса. Игорь Озар работал в ПАО «Сухой» с 1999 года, с 2011 года — гендиректором. В начале 2020 года он стал советником Дмитрия Рогозина.