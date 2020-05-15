Рогозин 18 мая представит нового гендиректора РКК «Энергия»

https://static.news.ru/photo/4cefad94-96ae-11ea-ac22-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин намерен 18 мая представить руководству Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» нового генерального директора — Игоря Озара. Николай Севастьянов, возглавлявший предприятие с 2019 года, перейдёт на должность советника гендиректора Роскосмоса.

Глава Роскосмоса в режиме видеоконференции представит руководящему составу корпорации «Энергия» Игоря Озара в качестве нового генерального директора, — сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Причиной смены руководства РКК мог послужить финансовый и производственный кризис, сохраняющийся в «Энергии», а также сложности в создании гражданских и военных проектов. Речь в первую очередь идёт о пилотируемом корабле нового поколения «Орёл» и разработках нового разгонного блока для ракеты-носителя «Ангара-А5». Вместе с Озаром в «Энергию» могут прийти специалисты из ПАО «Сухой».

Игорь Озар работал в ПАО «Сухой» с 1999 года, с 2011 года — гендиректором. В начале 2020 года он стал советником Дмитрия Рогозина.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николай Севастьянов оставит свою должность. Севастьянов был избран генеральным директором «Энергии» 6 марта 2019 года. Он уже возглавлял корпорацию в 2005–2007 годах.