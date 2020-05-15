Гендиректор РКК «Энергия» Севастьянов покинет свой пост

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николай Севастьянов оставит свою должность.
Севастьянов будет снят с должности, — сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Другой инсайдер добавил, что вопрос о деятельности Севастьянова в РКК «будет решаться в течение дня».
Севастьянов был избран генеральным директором «Энергии» 6 марта 2019 года. Он уже возглавлял корпорацию в 2005–2007 годах.
5 мая в больнице в Коммунарке умер генеральный конструктор РКК Евгений Микрин, лечившийся там от коронавирусной инфекции. Учёный скончался на 65-м году жизни, писал NEWS.ru.
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