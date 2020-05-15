Гендиректор РКК «Энергия» Севастьянов покинет свой пост

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Спутник-ретранслятор с гарантийным сроком работы 15 лет будет изготовлен в течение четырёх лет компанией «Информационные спутниковые системы» по контракту с Роскосмосом.

Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» обеспечивает летающие на низких орбитах аппараты связью. В частности, благодаря ей происходит обмен данными между российской частью МКС и Центром управления полётами. Пока в её...