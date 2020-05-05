Член президиума РАН Евгений Микрин умер в больнице в Коммунарке

Член президиума Российской академии наук Евгений Микрин скончался на 65-м году жизни. Учёный умер в больнице в Коммунарке.
В Академии наук большая потеря: в период пандемии коронавируса в больнице в Коммунарке в ночь на вторник скончался выдающийся учёный, академик РАН Евгений Микрин. Он умер в расцвете сил, ему ещё не было 65 лет, — сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
Микрин был генеральным конструктором НПО «Энергия» и всю жизнь посвятил развитию пилотируемой программы.
Ранее NEWS.ru писал, что топ-менеджер корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после болезни. Его смерть подтвердили в самой компании. Предположительно 2 мая его госпитализировали с пневмонией.