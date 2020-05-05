Член президиума РАН Евгений Микрин умер в больнице в Коммунарке

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В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились ещё 297 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших в столице достигло 7870. Об том сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели ещё 297 человек, — приводит её слова ТАСС. Ранее NEWS.ru писал, что российские врачи провели более 4,4 млн лабораторных исследований на...